Fußball vor 6 Stunden

Stadtrivalen FC Tiengen 08 und VfB Waldshut „duellieren“ sich eine Etage höher

Fußball-Landesliga: Erstes Derby in der neuen Saison zwischen den Aufsteigern steigt am 1. Oktober am Langenstein. SV 08 Laufenburg erwartet den VfB Waldshut am 1. September. FSV Rheinfelden startet beim SV Mundingen.