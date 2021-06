Fußball vor 8 Stunden

SG Mettingen/Krenkingen erwartet den FC Wittlingen

Der Sieger der Partie der Qualifikation im SPFV-Pokal spielt in der 1. Hauptrunde gegen den Oberligisten FV Lörrach-Brombach. SV Buch ist in der Quali bei den SF Schliengen zu Gast. FC Hauingen steht als ausgeloster „Sieger“ des Rothaus-Bezirkspokals direkt in der ersten Runde.