Fußball-Landesliga 16. September 2021, 15:00 Uhr

Sebastian Flaig rückt für zwei Spiele wieder in den Kader des SV 08 Laufenburg

Defensivmann spielt nach seiner Sperre wieder, verlässt den Verein aber Ende Monat für sein Medizinstudium in Wien. Sandro Knab fehlt in der Partie am Samstag gegen den SC Wyhl. FSV Rheinfelden hat spielfrei.