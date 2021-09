Fußball-Kreisliga A vor 18 Stunden

SC Lauchringen feiert im Derby gegen den FC Grießen seinen ersten Saisonsieg

In der Kreisliga A, Ost gibt der SC Lauchringen durch das 3:2 gegen den FC Grießen die „Rote Laterne“ an den SV SV Albbruck ab. SV 08 Laufenburg II springt auf Platz zwei durch 4:0-Erfolg beim FC Geißlingen. In der Kreisliga A, West holt der SV Eichsel einen Punkt beim SV Weil II. Niederlagen für FV Degerfelden und SG FC Wehr-Brennet II.