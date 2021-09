Fußball-Kreisliga A 16. September 2021, 15:25 Uhr

Ordentliche Bewährungsprobe für den FC 08 Bad Säckingen gegen den Spitzenreiter SV BW Murg

Spitzenspiel der Ost-Gruppe steigt bereits am Freitagabend im Hochrheinstadion. Verfolgerduell beim SV Waldhaus gegen den SV Stühlingen. SC Lauchringen hat den Nachbarn aus Grießen zu Gast. Im Westen will sich der FV Degerfelden fürs 1:10 in Hauingen rehabilitieren