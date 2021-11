Fußball-Landesliga 20. November 2021, 23:34 Uhr

Massimo De Franco rettet FSV Rheinfelden einen Punkt gegen den SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesliga: Spitzenreiter FSV Rheinfelden schafft dank einer starken Schlussphase noch ein 1:1 im Hochrhein-Derby. Sandro Knab bringt starken SV 08 Laufenburg zunächst in Führung. Über 500 Fans in NaturEnergie Arena. Rote Karte für Rheinfelder Kapitän Julian Jäger vor der Pause. Gelb-Rot für Laufenburger Paul Denz in der zweiten Hälfte.