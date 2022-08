Fußball-Kreisliga A, Ost: SV BW Murg hat sich für die neue Saison gut verstärkt. FC Wallbach will wieder in die Bezirksliga zurück. Absteiger FC Schlüchttal und Spvgg. Wutöschingen aus dem Osten können mitmischen.

Fußball-Kreisliga A, Ost: – Selten war die Liga so spannend wie in der abgelaufenen Saison. Bis wenige Spieltage vor dem Ende kämpften drei Mannschaften an der Spitze um Meisterschaft und Aufstieg, und nicht weniger als fünf Mannschaften