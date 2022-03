Fußball-Landesliga: Erst in der Nachspielzeit gelingt das überfällige 2:2 gegen den SV Ballrechten-Dottingen

Allmählich könnte man sich fragen, ob die Rheinfelder Fußballer in dieser für sie so erfolgreichen Saison einfach nur überragend gut sind oder ob sie einen funktionierenden Draht nach ganz oben haben. Trotz ihrer offensichtlichen Qualität, in diesen