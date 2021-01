Zwei Plätze mit Natur- und Winterrasen sowie ein geräumiges Vereinsheim entstehen bis August/September an der Eichbergstraße in Warmbach gegenüber dem Europastadion. Bisher stecken schon 2000 Arbeitsstunden von Mitgliedern in dem Projekt.

Der FSV Rheinfelden will als Verein in der Stadt Rheinfelden ankommen.Der Bau der neuen Sportstätte des Vereins an der Eichbergstraße in Warmbach gegenüber dem Europastadion soll ein Schritt in diese Richtung sein. Vorbei sollen ab neuer Runde die