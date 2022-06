Fußball vor 8 Stunden

FSV Rheinfelden mit dem Rücken zur Wand im Derby beim SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden will in der Partie am Samstag beim SV 08 Laufenburg seine kleine Aufstiegschance wahren. Wasmers letztes Heimspiel als Trainer der Null-Achter.