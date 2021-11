Fußball-Landesliga vor 4 Stunden

FSV Rheinfelden klarer Favorit im Hochrhein-Derby gegen den SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesliga: Tabellenführer FSV Rheinfelden will auch im vorletzten Spiel der Vorrunde gegen den SV 08 Laufenburg unbesiegt bleiben. Spielbeginn im neuen Stadion des Vereins in Warmbach ist am Samstag um 14.30 Uhr.