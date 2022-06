Fußball vor 2 Stunden

FSV Rheinfelden bleibt mit mindestens einem Remis Zweiter

Fußball-Landesliga: Gegner am Samstag ist die in den letzten sechs Spielen ungeschlagene U23 des Freiburger FC. SV 08 Laufenburg will mit Sieg beim FSV RW Stegen noch auf Platz sechs, braucht aber fremde Hilfe.