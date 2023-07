Fußball 29. Juli 2023, 21:55 Uhr

FC Zell wirft den VfR Bad Bellingen aus dem Pokal

Fußball, SBFV-Pokal: In der Qualifikation gelingt dem favorisierten Landesligisten beim Bezirksligisten ein klarer 5:0-Erfolg. Am Mittwoch erwartet der FC Zell nun in Runde eins Regionalligist Bahlinger SC.