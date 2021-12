Fußball vor 8 Stunden

FC Wittlingen verpflichtet nochmals zwei Spieler vom FV Lörrach-Brombach

Fußball: Catu Hucke und Lukas Schmeller spielten bis zuletzt in der U23 des FV Lörrach-Brombach in der Bezirksliga und schließen sich in der Winterpause dem abstiegsbedrohten Landesligisten FC Wittlingen an.