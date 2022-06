Fußball-Relegation: FC Weizen sieht Rückspiel in einer Woche optimistisch entgegen. SG Höchenschwand/Häusern nach 3:1-Erfolg beim FC Erzingen II mit guten Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga A.

Fußball-Relegation: – Der FC Weizen stellte mit einem 3:0-Sieg im ersten Spiel um den Verbleib in der Kreisliga A die Weichen, auch in der kommenden Saison in dieser Liga zu spielen. Damit würde die Mannschaft des scheidenden Trainers Michael