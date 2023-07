Fußball vor 10 Stunden

FC Grießen hält Partie gegen die SG Mettingen/Krenkingen lange offen

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: Bezirksligist setzt sich am Ende nach Rückstand aber noch deutlich mit 6:1 beim A-Kreisligisten durch und steht damit in Runde zwei. Am Wochenende noch zwei Qualifikationsspiele.