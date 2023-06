Fußball vor 42 Minuten

VfB Waldshut löst mit einem 2:1-Erfolg beim FC Emmendingen sein ersehntes Ticket für die Landesliga

Fußball: Marko Mijatovic und Erdal Kizilay erzielen die Tore im Breisgau. Rückkehr in den südbadischen Fußball nach 48 Jahren. FC Emmendingen scheitert zum zweiten Mal in Folge in der Relegation.