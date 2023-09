Fußball vor 1 Stunde

Hochrhein-Derbys beim FC Tiengen 08 und beim FSV Rheinfelden im Blickpunkt

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 erwartet am Freitagabend den Stadtrivalen VfB Waldshut. SV 08 Laufenburg will am Samstag beim FSV Rheinfelden den achten Sieg in Serie feiern und die Tabellenführung verteidigen.