Alaa Eldin Atalla vom SV 08 Laufenburg träumt von der Bezirksliga

Fußball-Kreisliga-A-Trainer im Porträt: Alaa Eldin Atalla trainiert in seiner zweiten Saison den SV 08 Laufenburg II in der Kreisliga A, Ost. Ur-Waldshuter fühlt sich wohl in seiner neuen Heimat. Frühere Stationen waren der VfB Waldshut, SV Dogern, SV Buch und SV Eschbach.