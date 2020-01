Tennis: – Der „Tiger“ setzt wieder an zum Sprung über den Großen Teich. Der Tiger – das ist der Spitzname von Tim Rühl, der in den USA an der „Arizona State University„ in Phoenix Sportmanagement studiert. Beim College-Tennis in den USA hat er die große Möglichkeit, Studium und Sport miteinander zu verbinden. „Mein Ziel ist immer noch, professionell Tennis zu spielen“, sagt er nach fünf Semestern. Über Weihnachten war er auf Heimaturlaub – bei seinen Eltern und seiner Freundin. In dieser Woche packte er seine Sachen für den Flieger, der ihn in die USA zurück brachte.

Tim Rühl liegt in Sachen Studium nicht nur im Plan, sondern ist seiner Zeit auch voraus. „Im Studium läuft es super“, sagt der Tiengener, der zu den besten Studenten der Uni zählt und sogar schon eine Ehrung als „Athlet des Monats“ erfahren durfte. So wird er sich nach dem sechsten Semester, das Anfang Mai endet, sogar den Luxus leisten, das kommende Semester auszulassen, um sich für ein halbes Jahr voll aufs Tennis zu konzentrieren. Erst kommendes Jahr steht dann für ihn das letzte Semester und der Endspurt in den USA an.

Video: Welte, Gerd

Im Sommer will Rühl bis Januar 2021 auf dem Tennisplatz richtig loslegen. „“Ich werde mein Trainingspensum erhöhen“, nimmt er sich vor. Beim Zweitbundesligisten TC Wolfsberg-Pforzheim steht er wieder im Kader, ebenso beim TC Lenzburg in der Schweiz. Neben den Trainingseinheiten in der Heimat bei Trainer Christoph Back wird er für Ausrüstung und Material weiter von Oliver Rehm und Axel Schmidt versorgt. Für Kondition und Kraft ist Fußballer Alberto Di Girolamo zuständig. Damit er im Tennis auch richtig gefordert wird, wird er bei internationalen Turnieren den Schläger schwingen.

Schon jetzt zieht Tim Rühl eine positive Bilanz seiner Zeit in den USA. „Das war die richtige Entscheidung, mich in eine neue Kultur und Welt einzuleben. Ich habe in einem internationalen Team viele Kontakte weltweit knüpfen können“, sagt er. Auch sportlich ist es bisher gut gelaufen. „Das Krafttraining in der Mucki-Bude hat sich ausgezahlt“, freut sich der Tiengener, der physisch deutlich zugelegt hat. Auch sein Volleyspiel hat er verbessern können. Studium und Sport – die Kombination hat Tim Rühl bisher gut getan.

Tim Rühl | Bild: Welte, Gerd