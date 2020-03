von Herbert Matt

Leichtathletik: – Hardy Flum von der LG Hohenfels sicherte sich im Crosslauf der Altersklasse (AK) 55 in Sindelfingen den deutschen Meistertitel. Vereinskollegin Evi Polito holte in der W 40 Silber.

Mit seinem dritten Titelgewinn nach 2016 und 2017 demonstrierte der Weilheimer Hardy Flum bei den Deutschen Crossmeisterschaften im Badezentrum Sindelfingen einmal mehr seine Leistungsstärke im Gelände. Auf matschigem Kurs nahmen die Läufer der AK 55 die sechs Runden über die Gesamtdistanz von 6600 Meter in Angriff. Mitfavorit Reinmund Hobmaier vom PTSV Rosenheim und Hardy Flum führten das Läuferfeld auf den ersten Runden an. Bei Rennhälfte musste Hobmaier dem Tempo von Flum Tribut zollen und ließ abreißen. Der Weilheimer lief danach souverän seinem ersten Titel in der AK 55 in 24:57 Minuten entgegen.

Schwerer Stand: Der ehemalige Hohenfelser Jonas Mutter, der jetzt für den LAC Freiburg startet, hatte im Lauf über 4400 Meter bei den Aktiven fast alle deutschen Spitzenläufer auf der Mittelstrecke als Gegner. In 16,06 Minuten beendete er als 51. den Wettkampf. | Bild: Ralf Görlitz

Der ehemalige Hohenfelser Jonas Mutter, der jetzt für den LAC Freiburg startet, hatte im Lauf über 4400 Meter bei den Aktiven einen schweren Stand, zumal nahezu alle deutschen Spitzenläufer auf der Mittelstrecke vertreten waren. In 16,06 Minuten beendete er als 51. den Wettkampf.

Silber: Evi Polito wurde bei den Deutschen Crossmeisterschaften in Sindelfingen Zweite. | Bild: Ralf Görlitz

Bei den Frauen gewann die Tiengenerin Evi Polito in der W40 über 5500 Meter in 24,39 Minuten die Silbermedaille. Die zweifache Deutsche Meisterin über 800 Meter zeigte bei ihrer ersten Deutschen Crossmeisterschaft ihre beachtliche läuferische Bandbreite und musste nur Simone Raatz vom ASC Darmstadt in 24:24 Minuten den Vortritt lassen.

Missgeschick: Hubert Wolf von der LG Hohenfels blieb mit einem Schuh im Matsch stecken und rettete sich dennoch als Siebter ins Ziel. | Bild: Ralf Görlitz

Einen Klasse-Wettkampf bei ihrem Debüt lieferten die Lauchringer Hubert Wolf und Franz Kimmel. In der AK 65 liefen sie auf die Plätze sieben und acht. Wolf, der lange in Sichtweite der Medaillen lag, musste seine Hoffnungen wegen eines Missgeschicks begraben. So blieb er mit einem Laufschuh im Schlamm stecken. In 24:23 Minuten lief er mit einem Schuh in der Hand nach 5500 Metern als Siebter ins Ziel.

Routinier: Franz Kimmel aus Lauchringen wurde Achter in seiner Klasse. | Bild: Ralf Görlitz

Eine starke Leistung bot der 69-jährige Franz Kimmel. Als ältester Teilnehmer der AK 65 beendete er das Rennen in 25:34 Minuten als Achter. In der AK 70 hätte dies zu Silber gereicht. Dies lässt für das kommende Jahr hoffen.