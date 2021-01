Fußball-Leben, Teil 8: Er war der Mann für die wichtigen Tore: Markus Knackmuß aus Allensbach, der in der 2. Bundesliga aktiv war

Ballannahme mit links, Schlenzer mit rechts aus 16 Metern in die lange Ecke, anschließende Ekstase. Markus Knackmuß aus Allensbach kann sich noch ganz genau an sein einziges Tor in der 2. Fußball-Bundesliga erinnern. Damals im April 2004 war es der