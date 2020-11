Fußball Nur für Abonnenten vor 14 Stunden

„Vor dem Tor der beste aller Zeiten“ – Das sagen Fußballer der Region über Gerd Müller

Wenn Gerd Müller in Tornähe an den Ball kam, hat es meistens „Bumm“ gemacht. Kein deutscher Angreifer vor und nach ihm erreichte seine Klasse. Keiner erzielte so viele Tore. Anlässlich des 75. Geburtstages des „Bombers der Nation“ haben wir Fußballer der Region nach Gerd Müller gefragt – darunter auch seinen Namensvetter, der beim FV Marbach in der Landesliga spielt.