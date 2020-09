Fußball vor 41 Minuten

Mit Teamspirit und einem Brüderpaar stürmt die SG Buchheim-Altheim-Thalheim an die Tabellenspitze

Die SG Buchheim-Altheim-Thalheim belegt in der Kreisliga-A-Staffel 2 den ersten Platz. Was das Team so stark macht, verraten die Brüder Mathias und Florian Liehner.