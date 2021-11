Deutlich mit 5:1 setzte sich die FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell in der Kreisliga A (Staffel 2) beim Tabellennachbarn SG Tengen-Watterdingen durch. Der überragende Mann war Mahmood Imad Idan, der drei Treffer erzielte.

In der Tabelle lagen beide Teams vor dem zwölften Spieltag nahezu gleichauf, die Gastgeber hatten lediglich einen Zähler weniger verbucht als die FSG. Ein spannendes Siel könnte es werden, dachten wohl viele Zuschauer, die am Sonntag am Rande das