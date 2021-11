Die südbadischen Amateurfußballer gehen wegen der aktuellen Corona-Lage vorzeitig in die Winterpause. Verbands-Vizepräsident Christian Dusch spricht im Interview über die aktuelle Situation und erklärt, warum das Abschließen der Vorrunde so wichtig ist.

Herr Dusch, der Vorstand des Südbadischen Fußballverbandes hat am Montagabend beschlossen, mit dem Spielbetrieb in allen südbadischen Alters- und Spielklassen von der Verbandsliga abwärts vorzeitig in die Winterpause zu gehen. War es ein zähes