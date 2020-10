Turnen Nur für Abonnenten vor 13 Stunden

Die Turner des StTV Singen sind heiß auf den ersten Bundesliga-Sieg. Mit Videos!

Nach der Auftaktniederlage gegen die TG Saar peilt der StTV nun am Samstag gegen Vinnhorst einen Erfolg in heimischer Halle an. Mit dabei sind auch die Schweizer Neuzugänge Benjamin Gischard und Marco Pfyl.