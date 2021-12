Fußball vor 15 Stunden

Der Pfullendorfer Fußball-Profi Omar Sijaric: „Die 2. Bundesliga ist schon richtig geil“

Der 20 Jahre alte Omar Sijaric spielt seit Sommer in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Erzgebirge Aue. Derzeit erholt sich der Pfullendorfer in seiner Heimat von der kräfteraubenden Hinrunde. Der Offensivspieler hat uns erzählt, was sein Höhepunkt in den vergangenen Monaten war und warum Aue für ihn genau der richtige Ort ist, um Fußball zu spielen.