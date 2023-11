Ringen vor 3 Stunden

Der große Wurf ist für Ringer-Ass Rafael Kinsfater noch immer drin

In der Schulter von Rafael Kinsfater war nach einem Trainingsunfall alles demoliert, was eben nur kaputt gehen kann. Dennoch gelingt ihm das Comeback. Mit Eiche Radolfzell stehen nun noch besondere Oberliga-Kämpfe an.