Fußball vor 3 Stunden

Der 16-jährige Berkay Yilmaz aus Singen träumt von einer Karriere als Profifußballer

Berkay Yilmaz spielt in der U17 des SC Freiburg und für die türkische U17-Nationalmannschaft. Für den Singener ist klar, dass er Fußball-Profi werden möchte. Dafür müsse er in den kommenden Jahren aber noch hart an sich arbeiten, wie er uns erzählt hat.