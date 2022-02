Paralympics vor 5 Stunden

Bei Anna-Lena Forster ist „die Euphorie auf die Paralympics ist nicht mehr so groß“

Die Mono-Skifahrerin Anna-Lena Forster aus Stahringen geht im März bei den Paralympics in Peking an den Start. Im Interview spricht die Stahringerin über ihre Sicht auf die Spiele in China, ihre Medaillen-Chancen und ihre Lebensziele.