Fußball Nur für Abonnenten vor 11 Stunden

Aufgeben war nie eine Option: Wie sich Tabea Griß nach zwei Kreuzbandrissen jeweils zurückgekämpft hat und nun in den USA ein Fußball-Stipendium macht

Die Hegauer Fußballerin zeigt großen Kampfgeist. Nach zwei Kreuzbandrissen in den Jahren 2012 und 2015 ist sie weiterhin auf dem Platz – und das erfolgreich. Derzeit absolviert die 24-Jährige an der University of South Alabama ein Fußball-Stipendium.