Fußball 10. Januar 2022, 16:11 Uhr

„Wir waren wohl einfach zu ehrlich“ – Türkischer SV Konstanz ärgert sich über Spielwertung

Nach der Einführung der 2G-Regelung für Amateurfußballer quasi über Nacht mussten in der Landesliga, Staffel 3, am letzten Hinrundenspieltag Ende November zwei Teams ihre Spiele absagen – mit unterschiedlichen Folgen für die Clubs, was für Unmut sorgt.