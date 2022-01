Fußball-Landesliga: Mit zwölf Punkten aus 15 Spielen und Tabellenplatz 14 sind beim FC Bad Dürrheim im bisherigen Saisonverlauf längst nicht alle Wunschträume in Erfüllung gegangen. Noch bleiben 17 Spiele, um im gesicherten Mittelfeld der Tabelle die Runde zu beenden. Bis zum ersten Punktspiel am 5. März auf eigenem Platz gegen den Hegauer FV hat Trainer Enrique Blanco mehrere Testspiele sowie ein Trainingslager geplant.

Personell haben die Kurstädter mit den Zugängen von Adrian Dumitru (Italien), Huso Kavazovic (SV Zimmern) und dem Spanier Alexis Lescano Gonzalez bereits drei Wintertransfers getätigt. Weitere Zugänge sollen bis zum Ende der Wechselfrist Ende Januar folgen. Mit Almami Camara (FSV Schwenningen) gibt es einen Abgang. Möglicherweise wird auch Dimitri Bärwald die Kurstädter verlassen, da bei Bärwald wohl ein Umzug nach Württemberg ansteht. Die Erfahrung von Bärwald würde der jungen Elf sicherlich fehlen. Auch deshalb gehen die Blicke der Verantwortlichen in Richtung weiterer Zugänge.

Trainingsauftakt bei den Kurstädtern ist am Montag, 17. Januar. Dann möchte Blanco den kompletten Kader um sich haben. Ein erstes Vorbereitungsspiel ist für Samstag, 22. Januar, gegen den SC 04 Tuttlingen geplant. Eine Woche später steht ein Spiel beim FC Erzingen (Bezirksliga Hochrhein) an. Am 5. Februar testen die Kurstädter auf eigenem Platz gegen den VfR Sulz. Am 12. Februar folgen die Bad Dürrheimer einer Einladung des FC Rot-Weiß Salem zu einem Turnier.

Für das darauffolgende Wochenende hat Enrique Blanco ein Trainingslager eingeplant, wobei es noch zwei Optionen gibt, wo dieses ausgetragen wird. Offen ist noch ein zum Abschluss der Vorbereitung geplantes Testspiel gegen den Verbandsligisten SC Lahr. Dieses war zunächst für den 26. Februar vorgesehen, doch an diesem Tag beginnt die Verbandsliga mit einem Nachholspieltag. Am 5. März trifft Bad Dürrheim im ersten Punktspiel des neuen Jahres auf den Hegauer FV.

