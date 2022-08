Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 4:1 (1:0). – In der ersten Viertelstunde drang die SpVgg F.A.L. mehrfach über außen in den Sechzehner ein, aber den Querpässen fehlte es an Präzision. Sowohl Krasniqi als