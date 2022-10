Der Gastgeber ging zwar früh in Führung, aber ein Eigentor sorgte noch vor der Pause für das 1:1 für F.A.L. Erst gegen Ende der Partie machte Radolfzell mit dem 3:1 alles klar.

Fußball-Landesliga: FC Radolfzell – SpVgg F.A.L. 3:1 (1:1). – Das Spiel begann gut für den FCR, so konnte er bereits in der fünften Minute in Führung gehen. Der Torschütze war Graf.Weiter war der FCR die bessere Mannschaft und hatte noch