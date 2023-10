Fußball vor 21 Minuten

Gipfeltreffen in der Landesliga: FC Überlingen empfängt Tabellenführer VfR Stockach

Der FC Überlingen und der VfR Stockach gehören zu den Überraschungen in dieser Saison in der Fußball-Landesliga. Der Respekt voreinander ist groß bei den Trainern vor dem Duell am Samstag.