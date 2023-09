FC Überlingen - SG Dettingen-Dingelsd. vor 1 Stunde

FC Überlingen feiert 3:2-Heimsieg gegen SG Dettingen-Dingelsdorf. Mit Videos!

In der abwechslungsreichen Partie sieht es lange nach einem Remis aus, doch in der Schlussphase schwächelt die SG. Überlinger Kuczkowski versenkt erst in der 88. Minute den Siegestreffer im Tor.