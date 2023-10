Fussball 26. Oktober 2023, 15:18 Uhr

Die zuletzt strauchelnde SpVgg F.A.L. ist beim formstarken ESV Südstern Singen gefordert

Der Vorletzte in der Landesliga Staffel 3, die SpVgg F.A.L., trifft am Sonntag, 29. Oktober, auf den Südstern Singen. Der Tabellenvierte aus dem Hegau geht als Favorit in die Partie. Ein Überblick über den Spieltag.