von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SG Dauchingen/Weilersbach – DJK Villingen 4:1 (3:1). – Die SG Dauchingen/Weilersbach verabschiedete sich mit einem Sieg in die Kreisliga A.

Den besseren Start vor nur 80 Zuschauern in Dauchingen erwischten die Gäste. Die Villinger ließen aber in den ersten zehn Minuten zwei Riesenchancen aus. Besser machten es die Einheimischen. Nach einer Ecke traf Nils Maier zum 1:0 (13.).

SG Dauchingen/Weilersbach baut Führung aus

Fünf Minuten später schoss erneut Maier nach einem schönen Spielzug ein. Die DJK belohnte sich endlich auch, Kevin Kärcher gelang in der 21. Spielminute das Anschlusstor. Kurz vor der Pause markierte die SG Dauchingen/Weilersbach das wichtige 3:1 durch Mika Fleischmann (44.).

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie so vor sich hin. Mike Köhler markierte in der 87. Minute den Endstand für die Gastgeber die deutlich effizienter als die Gäste waren.

Tore: 1:0 (13.) Maier, 2:0 (18.) Maier, 2:1 (21.) Kärcher, 3:1 (44.) Geiger, 4:1 (87.) Köhler. – SR: Dracic. – Z: 80.

