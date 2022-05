Fußball-Bezirksliga: FC Hochemmingen – SG Dauchingen/Weilersbach 3:1 (0:1). Die Gäste schnupperten 45 Minuten an einem Auswärtssieg. Zepf brachte die SG in Führung. Die Hochemminger Versuche, noch vor der Pause auszugleichen, blieben lange erfolglos. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glückte dieser. Spielertrainer Buccelli behielt am Elfmeterpunkt die Nerven und verwandelte den Strafstoß. In Halbzeit zwei waren nur wenige Minuten gespielt, als Rohmer die Gastgeber in Führung schoss. Wieder nur drei Minuten später erzielte Bator den Endstand. Für Bator war es der erste Einsatz in der Start-Elf der Hochemminger, den er gleich mit dem Treffer krönte. Danach stand Hochemmingen defensiv sehr stabil und fing die Angriff der Gäste ab.

Tore: 0:1 (18.) Tom Zepf, 1:1 (45.+2) Mario Buccelli, 2:1 (50.) Markus Rohmer, 3:1 (53.) Matthias Bator; SR: Adnan Dracic; ZS: 120.

