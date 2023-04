Fußball-Bezirksliga: DJK Villingen- SG Marbach/Rietheim 0:1 (0:1) Die Spielgemeinschaft aus Marbach und Rietheim hatte nach dem Auswärtssieg allen Grund zum Jubeln. Ganz anders hingegen sieht die Lage bei der unterlegenen DJK Villingen aus. Die Grünen ihrerseits stecken nach der Niederlage noch tiefer im Schlamassel. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt nach der Derby-Niederlage nun stolze fünf Punkte. Genau acht Spieltage vor Schluss ist zwar noch alles aufzuholen, doch trübt der herbe Niederschlag die Stimmung neuerlich. Das Seelenleben der DJK-Akteure sollte nicht nur aufgrund des Gegentores, welches die Heimniederlage im Villinger Friedengrund besiegelte, angekratzt sein. Darüber hinaus sorgte vor allem die Frage nach dem Zustandekommen des einzigen Treffers für Wirbel.

DJK-Tor findet keine Anerkennung Video: Fabian Schönrock

Bevor allerdings das Ärgernis seinen Platz auf dem Villinger Kunstrasen fand, begannen die Villinger verheißungsvoll. Die sportliche Brisanz, die in jener Begegnung steckte, blockierte die Akteure keineswegs. Dies stellte Simon Förnbacher unter Beweis, der in Minute 14 aus guter Position abzog. Der SG-Schlussmann Gißler blieb in jener Situation allerdings hellwach und streckte sich in Richtung langes Eck. Viel Zeit zum Durchatmen blieb den Gästen nach der brenzligen Szene indes nicht. Stattdessen prüfte Angreifer Michael Höhe den SG-Torhüter erneut. Mit sehenswerter Direktabnahme aus der Luft, gelang Höhe beinahe das Tor des Monats. Doch „Krake“ Gißler hatte erneut etwas dagegen. Mit toller Flugeinlage und einer Hand am Ball, gelang es dem Keeper den Einschlag zu verhindern.

SG Marbach/Rietheim trifft zum 1:0 Video: Fabian Schönrock

Die Gäste schienen nach der Villinger Doppelchance wachgeküsst worden zu sein und kreierten ihrerseits die erste nennenswerte Torgelegenheit. Doch auf der Gegenseite stand in DJK-Torhüter Marco Schwind ebenfalls ein Stellvertreter, der sein Handwerk im Kasten versteht. Den Schuss aus kurzer Distanz lenkte der Keeper mit großartigem Reflex zur Ecke. Die Nummer eins der DJK sollte in der 38. Minute erneut im Blickpunkt stehen. Zum Leidwesen der Villinger allerdings anders als geplant.

Schuhmacher erzielt den strittigen Treffer

Nach einer Standardsituation in Strafraumnähe versuchten die Gastgeber, den Ball aus der Gefahrenzone zu bugsieren. Der erste Klärungsversuch landete allerdings beim Gegner. Postwendend kehrte das Leder in die heiße Zone zurück. Eine regelrechte Kerze zündeten die Gäste an, als Dennis Werner das Spielgerät in den Strafraum prügelte. Per Kopf verlängerte Manuel Tränkle den Ball an die Fünfmeterraumkante. Torhüter Schwind fing den Ball, noch bevor das Spielgerät auf den Boden prallte. Der sprunggewaltige Angreifer Schuhmacher schraubte sich in gleichem Atemzug in die Luft und drang in das Hoheitsgebiet des gegnerischen Torhüters ein. Dabei drückte der Torjäger der SG den Ball samt Keeper über die Linie, der sich wiederum mit schmerzverzehrter Mine auf dem Boden krümmte.

Unter lautstarken Protesten und mit langer Unterredung bei Schiedsrichter Wäsch, gab der Spielleiter dem Treffer seine Anerkennung. Die Konfrontation mit dem Foulspiel im Schutzgebiet des Keepers, half den Gastgebern nicht.

Die Villinger wirkten geschockt. Infolgedessen und einer Schockstarre ob der Schiedsrichterentscheidung, ließ die Hintermannschaft Cihan Turan zum Kopfball gewähren. Turan verpasste es nur um Haaresbreite, die Führung zu erhöhen. Mit dem Spielstand von 0:1 ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

DJK Villingen bleibt Treffer in letzter Sekunde verwehrt

In Hälfte zwei versuchten die Villinger, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Doch so recht wollte das Runde nicht ins Eckige. Noah Schade scheiterte per Kopf an Gißler. In der Schlussviertelstunde sollte der erlösende Moment kommen. So hoffte zumindest die grün-weiße Anhängerschaft, als Luca Beraldi den Ball per Kopf über die Linie drückte. Der Treffer fand jedoch keine Anerkennung. Der Unparteiische sah eine Foulspiel-Attacke am herausgeeilten Schlussmann, die dem Kopfball vorausging.

Die Nervenlagen nach der diskutablen Entscheidung blank. So ließen sich die DJK-Akteure zu Provokationen hinreißen. Eine Rudelbildung kurz vor Abpfiff der Begegnung, veranlasste Wäsch dazu, die erhitzten Gemüter der Protagonisten herunterzufahren. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen Manuel Tränkle und Luca Beraldi, ahndete der Referee nachträglich mit dem gelben Karton.

Nach der Entscheidung von Wäsch gelang es den Gastgebern nicht mehr, eine Antwort auf den Rückstand zu finden. Mit Zählbarem verließen dagegen die Gäste das Feld. Der Sieg manövrierte die SG Marbach/Rietheim auf Rang neun der Tabelle. Die DJK dagegen bleibt mitten im Abstiegsschlammassel stecken.

Tor: 0:1 (38.) Schuhmacher; SR: Julian Wäsch (FC Bräunlingen); ZS: 120

