FC Hochemmingen - SG Riedböhringen/Fützen vor 17 Stunden

Hochemminger wachten beim 2:3 zu spät auf. Mit Videos!

Die Gäste, SG Riedböhringen/Fützen, gingen in einer starken ersten Halbzeit mit drei Treffern in Führung. Am Ende war die Zeit für die Gastgeber zu knapp und sie erzielten nur zwei Tore zum 2:3-Endstand.