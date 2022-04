Fußball-Bezirksliga: Ohne Punkte musste der TuS Bonndorf am Mittwoch die Rückreise vom Punktspiel in Aasen (0:2) antreten. TuS-Trainer Björn Schlageter tippt für den SÜDKURIER den 29. Spieltag am Wochenende.SV Geisingen – FV Möhringen.