FV Möhringen - FC Furtwangen 18. September 2022, 18:13 Uhr

FV Möhringen feiert verdienten Heimerfolg gegen den FC 07 Furtwangen. Mit Videos!

Vor heimischer Kulisse gehen die Platzherren bereits in der ersten Minute in Führung. Die Gastgeber fahren in der Bezirksliga Schwarzwald schließlich einen ungefährdeten 3:1-Sieg gegen FC Furtwangen ein.