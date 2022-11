Die Bezirksliga-Vorrunde endete am Wochenende mit dem 17. Spieltag. Bevor es in die Winterpause geht, steht am kommenden Wochenende noch der erste Rückrundenspieltag an.SV Aasen: Der achte SiegMit dem 3:1-Erfolg gegen die SG Eintracht feierte der SV