Fußball vor 6 Stunden

Nexhdet Gusturanaj will mit dem FC Tiengen 08 am Donnerstag den Bezirkspokal gewinnen

Bezirksliga-Interview der Woche: Der 32-jährige Torjäger hat in der Schweiz schon „Cup“ gespielt, aber im Bezirk Hochrhein ist er noch ohne Titel. Mit seinem Team will er in der kommenden Saison vorn angreifen