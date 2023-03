Fußball vor 8 Stunden

Für Patrik Braun vom VfB Waldshut war das Derby bis zum Ausgleich ein echtes Nervenspiel

Bezirksliga-Interview der Woche: Der 25-jährige Abwehrspieler hat als Ex-Tiengener das mit 3:1 gewonnene Spitzenspiel letztlich in vollen Zügen genossen. So lang wie Erdal Kizilay will der Bankkaufmann auch kicken