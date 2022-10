Fußball vor 14 Stunden

Wie im Pokal ein wildes 7:4? Der TSV Aach-Linz empfängt in der Bezirksliga Bodensee den FC RW Salem

Anfang Oktober gewann der FC RW Salem beim TSV Aach-Linz im Bezirkspokal mit 7:4. Nun kommt es in der Liga zu dem Duell. Doch am 10. Spieltag in der Bezirksliga stehen auch weitere spannende Begegnungen an.