von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: ESV Südstern Singen – SV Orsingen-Nenzingen 3:0 (1:0). – Der ESV Südstern Singen hat sich standesgemäß gegen den SV Orsingen-Nenzingen mit 3:0 durchgesetzt.

Nedzad Plavci sorgt für Kalte Dusche

Nach nur 24 Minuten verließ Maximilian Bäumer von SV Orsingen-Nenzingen das Feld, Tobias Schafhäutle kam in die Partie. Vor dem Seitenwechsel sorgte Nedzad Plavci mit seinem ersten Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der ESV Südstern Singen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Plavci trifft auch zum 2:0 für den ESV Südstern Singen

Anstelle von Lennart Feldt war nach Wiederbeginn Jannik Link für den SV Orsingen-Nenzingen im Spiel. Das 2:0 für den ESV Südstern Singen stellte Plavci sicher. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für ruhige Verhältnisse sorgte Korab Vokshi, als er das 3:0 für den Tabellenprimus besorgte (82.). Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte den Gastgebern am Samstag trotz Unterzahl (Rote Karte für Emircan Güvebirem wegen Notbremse) einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SV Orsingen-Nenzingen.

Tore: 1:0 (44.) Plavci, 2:0 (73.) Plavci, 3:0 (82.) Vokshi. – SR: Renner. – Bes. Vork.: Rote Karte (57., Güvebirem, Notbremse, ESV Südstern).

